ADO-doelman Groothuizen: 'Na een uur gaan we pas met het mes tussen de tanden spelen'

DEN HAAG - Indy Groothuizen probeerde na de wedstrijd te verklaren waarom ADO Den Haag van Emmen verloor. De keeper vond dat: er pas na een uur 'met het mes tussen de tanden werd gespeeld'. Groothuizen: 'Dat moeten we de hele wedstrijd doen.' Daarnaast vielen de tegendoelpunten volgens de keeper 'te makkelijk'.

Emmen frustreerde het spel van ADO na de voorsprong. Groothuizen zag het gebeuren. 'We hadden er last van dat zij het spel ontregelden. Ze haalden het tempo eruit en daar hadden we geen antwoord op.'



Groothuizen laakte ook de communicatie in het veld bij ADO Den Haag. Iets wat doelpuntenmaker Sheraldo Becker onderschrijft. De aanvaller zei: 'Er gingen veel dingen fout vandaag. Het doordekken en de coaching.'



Becker baalt ondanks goede spel

Becker was een van de betere spelers op het veld toch baalt hij van zijn optreden. 'Ik moest de 2-2 maken', vertelt hij. 'We waren de tweede helft beter. Dan kun je nog met 3-2 winnen.'

