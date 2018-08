PvdE neemt afstand van beschuldigingen Willie Dille

DEN HAAG - De Partij van de Eenheid (PvdE) in de Haagse gemeenteraad neemt dit weekend in een persbericht afstand van de uitlatingen en 'bizarre' beschuldigingen van Willie Dille aan het adres van fractievoorzitter Arnoud van Doorn. Daarnaast kondigt de partij juridische stappen aan tegen iedereen 'die haar valselijke en lasterlijke beschuldigingen' in stand houdt.

De PvdE reageert daarmee op de commotie die is ontstaan nadat Willie Dille (PVV) vlak voor haar zelfgekozen dood een emotioneel filmpje op Facebook plaatste. Daarin verklaart zij dat zij in maart 2017 zou zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. PvdE-fractievoorzitter Arnoud van Doorn zou volgens Dille hier achter hebben gezeten.

Het filmpje werd kort na het plaatsen weer van Facebook afgehaald, maar zorgde meteen voor veel beroering. Tot grote verbijstering van vriend en vijand maakte Dille twee dagen later een einde aan haar leven. Dit was aanleiding voor het Openbaar Ministerie, politie en burgemeester Pauline Krikke om vrijdag nog een keer te praten over de vermeende ontvoering, verkrachting en mishandeling, maar zorgde er vooralsnog niet voor dat er een nieuw onderzoek komt.



Geschokt

In het persbericht neemt de PvdE stellig afstand van de beschuldigingen en iedereen die deze in stand willen houden. Wel laat zij weten dat het is 'geschokt door alle gebeurtenissen rondom Willie Dille'. Ook wenst zij de familie 'veel sterkte in deze moeilijke tijden'.

