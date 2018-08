El Cid-week Leiden weer van start: 3500 studenten verzamelen op Lammermarkt

LEIDEN - Maandagochtend is het weer zover: ongeveer 3500 eerstejaars studenten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool lopen dan de traditionele El Cid-week. Daarin maken ze kennis met de stad Leiden, met hun opleiding, met de studentenverenigingen en de kroegen, maar vooral ook met elkaar.

Voor het eerst verzamelen de studenten maandagochtend niet op de Beestenmarkt, maar op de vernieuwde Lammermarkt, omdat hier meer studenten kunnen worden ontvangen. Maar dat is niet het enige nieuwe element in de El Cid van 2018. Er zal zeer waarschijnlijk een deelnemersrecord worden gevestigd. Voorzitter van de El Cid Week Gijs Versteegh zegt tegen mediapartner Unity.nu: 'We zitten nu op 3450 deelnemers, vorig jaar waren dat er 3570 uiteindelijk. We hopen dat we daar nog overheen gaan.'

Nieuw is ook dat ook de Leidse cultuur veel meer aandacht krijgt. Zo is er dit jaar op vrijdag een nieuw evenement, 'Ontzettend Leids'. Dat is een foodtruckfestival dat in samenwerking met de 3 Octobervereniging wordt georganiseerd in het Van der Werfpark. De aankomende Leidenaars zullen daar even haring en wittebrood moeten proeven.



Duurzaam

‘Duurzaamheid’ zal bij deze editie van de El Cid-week het toverwoord zijn als het aan het bestuur ligt. Zo maakt de organisatie in plaats van wegwerpglazen gebruik van eco-glazen, waar je statiegeld voor betaalt. Daarnaast worden er veel minder flyers gebruikt en de iconische El Cid-tasjes zijn vanaf nu van katoen gemaakt.

