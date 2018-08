West Wekker: El Cid-week begint in Leiden en kwekers zijn de dupe van dure tulpen

REGIO - Goedemorgen! Vandaag begint in Leiden de El Cid-week, de introductieweek voor eerstejaars studenten, en doet een race-auto van de TU Delft die rijdt op waterstof een recordpoging op het circuit van Zandvoort.

Wat kun je verwachten vandaag?

- Vanochtend is het weer zover: ongeveer 3500 eerstejaars studenten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool lopen dan de traditionele El Cid-week. Daarin maken ze kennis met de stad Leiden, met hun opleiding, met de studentenverenigingen en de kroegen, maar vooral ook met elkaar. Voor het eerst verzamelen de studenten maandagochtend niet op de Beestenmarkt, maar op de vernieuwde Lammermarkt.

- Het is een slecht jaar voor bloembollenkwekers, en dan met name voor de tulpenkwekers. Het was een vochtig najaar in 2017, er was vorst in maart en dan was het ook nog eens een hete zomer. Er zijn daardoor veel minder tulpenbollen die daardoor duurder worden. De consument merkt daar niks van de handelaren en kwekers wel.

- Waterstof als brandstof voor je auto is geen verre toekomstmuziek meer. Met name in Japan zijn ze al ver met de ontwikkeling van personenauto's op waterstof. Een ander verhaal is het met race-auto's. Team Forze van de TU Delft is een van de weinigen die een race-auto op waterstof laat rijden en zal vanavond proberen het eigen record op circuit Zandvoort te gaan verbeteren. Het team wil zo laten zien wat de potentie is van deze schone manier van rijden.

Het weer: Neem een paraplu mee, want er vallen enkele regen- en onweersbuien, met tussendoor soms een gaatje voor de zon. Het is een stuk minder warm dan zondag, met maximaal 20 of 21 graden.







Na Frankrijk, België, Zweden en Duitsland is het deze week tijd voor Spanje op 89.3 Radio West. De hele week staat dus in het teken van zomerse Spaanse hits, paella en Picasso.