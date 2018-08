Houd rekening met vertraging: werkzaamheden op Rijswijkseplein

DEN HAAG - Vanaf maandag is de gemeente Den Haag ruim een maand bezig met werkzaamheden aan het Rijswijkseplein. De verouderde verkeersregelinstallatie wordt vervangen en het fietspad wordt verbreed. Aangezien het Rijswijkseplein één van de drukste kruispunten van de stad is, adviseert de gemeente om een andere route te kiezen.

De verouderde verkeersregelinstallatie op het Rijswijkseplein wordt in zijn geheel vervangen. Hiervoor wordt niet alleen alle apparatuur boven de grond vervangen, maar ook de kabels en leidingen in de grond en de voertuigdetectielussen in het wegdek. Deze detectielussen nemen de voertuigen waar en bepalen afhankelijk van de verkeersdrukte hoe lang de verkeerslichten op rood of groen staan.

Verder wordt de fietsoversteekplek tussen de Pletterijkade en de Scheepmakersstraat verbreed. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor wachtende en overstekende fietsers. Nu is het vaak nog dringen bij het fietsverkeerslicht.



Overlast voor omwonenden

De woningen en bedrijven rondom het Rijswijkseplein blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Toch zal er volgens de gemeente wel de nodige overlast zijn. Een aantal werkzaamheden is alleen in de nacht te doen, als er geen tram rijdt en er weinig autoverkeer is. Veel werkzaamheden geven lawaai, bijvoorbeeld omdat er voor het vervangen van de detectielussen boor -en slijpwerkzaamheden nodig zijn.

De gemeente zet extra ploegen van wegwerkers in om de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren en de overlast te beperken. Het is de bedoeling dat het Rijswijkseplein vanaf 21 september weer normaal zal functioneren.