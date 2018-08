Deel dit artikel:











Naomi Sedney uit Zoetermeer wint EK-zilver op estafette Naomi Sedney wint zilver met Nederlandse estafetteploeg | Foto: ANP

ZOETERMEER - De Zoetermeerse Naomi Sedney heeft op het Europees Kampioenschap Atletiek in Berlijn de zilveren medaille veroverd op de 4x100 meter estafette. Haar team, waar ook Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Jamile Samuel in zitten, moest alleen de Britten voorlaten. De Nederlandse vrouwen liepen in de finale een tijd van 42,15 seconden.

Naomi Sedney startte als vierde en laatste namens Nederland op de 4x100 meter estafette. Hoewel de Zoetermeerse als eerste uit de laatste bocht kwam, was ze niet opgewassen tegen het geweld van de Britse Dina Asher-Smith, die eerder deze week ook al goud won op de 100 en 200 meter. De Britten liepen de race in 41,88 seconden, dat is de snelste tijd die dit jaar op dit atletiekonderdeel is gelopen.De Duitsers behaalden de derde plaats.