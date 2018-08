Deel dit artikel:











Trio overvalt avondwinkel Overval op avondwinkel Goeverneurlaan | Foto: Regio15

DEN HAAG - Drie personen hebben in de nacht van zondag op maandag Avondwinkel & Slijterij De Laak aan de Goeverneurlaan in Den Haag overvallen. Het trio vluchtte weg in de richting van Rijswijk.

Het is niet de eerste keer dat de winkel is overvallen. Ook op zaterdag 14 april was het raak. Toen bedreigde een overvaller een medewerker en drie klanten met een vuurwapen en ging er vandoor met geld uit de kassa. Het verloop van de meest recente overval is nog niet duidelijk. Wel is het signalement van de drie daders bekend gemaakt. Signalement

Eén van de overvallers droeg een groene hoody met een tekst op de borst geprint. De persoon in kwestie is 1.75 meter lang en droeg zwarte schoenen met een rood logo en witte zolen. De tweede overvaller is langer: 1.85 meter. Deze was in het zwart gekleed en droeg een 'hoogwater broek' met witte sokken en zwarte schoenen. Overvaller nummer drie had ten tijde van de overval een turquoise hoody en een zwarte broek aan. De politie vraagt getuigen zich te melden.