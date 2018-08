Kitten op avontuur komt klem te zitten onder motorkap

DEN HAAG - De politie van Den Haag werd afgelopen weekend opgeroepen voor een wel heel schattige noodsituatie. Een kitten had zich aan de Lange Beestenmarkt onder de motorkap van auto verstopt. Het beestje kreeg spijt van deze actie maar kon vervolgens geen kant meer op. De sterke handen van de brandweer wisten het beestje uit de benarde situatie te bevrijden.

Geen geronk of gepruttel van de motor, maar luid gemiauw klonk zaterdag uit de auto. De poes had zich onder de kap van een auto gewurmd. De eigenaar van de auto was op vakantie, dus de kitten kon zich hier makkelijk verschansen.

De kitten zat helaas niet op een comfortabele plek. Het beestje piepte van ongeluk, maar liet zich ook niet zomaar vangen. De motorkap van de wagen werd door de brandweer opengebroken, toch bleef de kitten zich schuil houden tussen de ratjetoe van elektronica.



Niet voor 'pussies'

Toen de kitten heel even haar koppetje liet zien, greep een brandweerman zijn kans. Hij pakte de kitten bij haar kopje en bevrijdde het beestje uit de auto. Uit angst beet de poes hard in de vinger van de brandweerman. Die liet het verwarde diertje niet los.

De dierenambulance bekommert zich verder over de kitten, die voor haar jonge leeftijd er al een heel avontuur op heeft zitten.





