LEIDEN - Elk jaar is het weer een groot feest; de El Cid-week in Leiden. Nieuwe studenten worden wegwijs gemaakt in de stad door oudere studenten. De eerstejaars, studentikoos sjaars genoemd, hoeven zich pas om half tien te melden op de Lammermarkt, dat geldt niet voor de mentoren Jeanne en Tessa. Die staan al vroeg paraat om hun 14 sjaars op te vangen. 'We hebben al wat nieuwe kindjes geadopteerd'.

Jeanne en Tessa staan er deze maandagmorgen fris en fruitig bij, zonder kater. Ze hebben zich grondig voorbereid. 'We hebben alle studenten in spe grondig opgezocht op Instagram en Facebook, zegt Jeanne'. 'Zodat we even een vooroordeel kunnen creëren', verduidelijkt een lachende Tessa. De vrolijke meiden hebben een groepsapp aangemaakt en allemaal persoonlijke appjes gestuurd. 'Zo krijgen ze er net zoveel zin in als wij.'

Vorig jaren waren ze zelf nog nieuw in Leiden en nu hebben ze al de 'leiding' over groep nummer 4. Ze zijn pas 19 en in hun groep zit ook iemand van bijna 22 jaar oud. 'We blijven gewoon mama's in onze harten', roept Jeanne. 'Maar er is wel sprake van een rare moeder-kindrelatie', schatert Tessa.



'Rondleiden en non-stop feesten'

Het tweetal heeft al helemaal uitgestippeld wat ze de komende week gaan doen. 'We gaan ze een beetje rondleiden en kennis laten maken met het studentenleven'. 'We laten plekjes zien waar je kunt chillen en natuurlijk de UB (Universiteitsbibliotheek, red.), dat is inmiddels mijn tweede huis', bekent Jeanne. 'En non-stop feesten', roept Tessa. 'Maar niet met 17-jarigen, daar drinken we een colaatje mee'.

LEES OOK: 'Gaan we nog even naar de LUL meiden?' Nieuwe naam Leidse Universiteitsbibliotheek wekt hoon