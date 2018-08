Johan Derksen in zijn nopjes: The Clarks nieuwe huisband Veronica Inside

DEN HAAG - Het programma Voetbal Inside is verhuisd naar Veronica en gaat sinds kort als Veronica Inside door het leven. Een nieuwe zender dus, net als een opgefrist decor. Johan Derksen, Wilred Genee en René van der Gijp discussiëren vrolijk verder op de nieuwe zender. Danny Vera blijft ook als huisband, maar wordt op de vrijdag vervangen door een nieuwe huisband en dat is niet de minste: De Haagse band The Clarks.

Johan Derksen is helemaal in zijn nopjes. 'Ik weet zeker dat ze het perfect gaan doen', vertelt hij aan Omroep West. Bij RTL7 was de band van de Zeeuwse zanger Danny Vera de huisband. Die blijft, maar alleen op maandag.

Derksen: 'Toen Danny Vera een paar keer verhinderd was, zijn The Clarks ingevallen. Vera is nu te druk en is er nog maar één keer per week, alleen op maandag. Toen zei ik: We nemen The Clarks.'



Jong, snel en wild

Dat is opmerkelijk, want bij Veronica denk je toch al gauw aan 'jong, snel en wild.' Micha Hasfeld van The Clarks moet lachen, als we hem confronteren met die slogan. 'Dat laatste zijn we in onze dromen nog wel', zegt hij gekscherend. 'Nee joh, we zijn niet meer de jongsten, maar het is gewoon fantastisch om muziek te maken en dat staat los van leeftijd.'

The Clarks bestaat uit vijf mannen, allemaal origineel 'Hagenees.' Hasfeld is met zijn 69 de oudste van het stel. 'De rest is tussen de 50 en 60', vertelt Hasfeld. John de Mol, de grote man achter Veronica, twijfelde volgens Derksen aanvankelijk wel over de keuze voor The Clarks.



John de Mol twijfelde

'Hij vond de band ook wel een oude uitstraling hebben. Maar tijdens het WK maakten we ook een dagelijkse show op RTL4, met The Clarks. Die hebben dat 25 dagen achter elkaar zo overtuigend gedaan, dat ze gewoon de komende vier jaar de huisband zijn.'

Gevraagd naar wat er dan zo goed is aan de Haagse band, komt de als wat nors bekendstaande Derksen superlatieven te kort. 'Het is een zeer onderschatte band, die door allerlei flutbandjes altijd werd neergezet als een coverbandje. Voor mij zijn The Clarks de meest professionele begeleidingsgroep van Nederland.'



The Clarks hebben allemaal hun eigen specialiteit

'Ze kunnen iedereen begeleiden', vervolgt Derksen. 'The Clarks hebben vier vocalisten in de band en drie geweldige gitaristen, De een is beter in blues, de ander in rock en weer een ander in country. Ze zijn ook goed in nostalgische dingen, het is een allround band. Een tweede band als The Clarks is er in Nederland niet. Dat hebben we ook gezien tijdens het WK.'

Ook The Clarks zelf hebben daar goede herinneringen aan. 'We speelden toen met Cesar Zuiderwijk, Waylon, George Baker noem maar op. Dat was echt heel leuk allemaal. En blijkbaar is dat goed bevallen.' Dat 'bromsnor' imago van Derksen is trouwens onzin, vertelt de voorman van The Clarks.



'Johan Derksen is lief'

Hasfeld: 'Welnee, Johan is de allerliefste man van de wereld. En heel aardig. Natuurlijk, hij geeft altijd zijn mening, maar dat vind ik alleen maar prettig. Dat is ook het format van het programma. Wij staan al jaren met hem in het theater en we hebben alleen maar plezier. Dit jaar hebben er al 50 gedaan, die waren allemaal uitverkocht. Vanaf oktober staan we weer met 50 voorstellingen op de planken. En Johan wil er geen cent voor hebben. Echt, een lievere man kom je niet tegen.'

Deze week is de legendarische band voor het eerst te zien in de nieuwe setting bij Veronica. Maar zenuwachtig zijn de bandleden niet. 'Nee joh, we hebben net die tour achter de rug en staan dus al jaren met Johan in het theater. Dat komt wel goed.'



The Clarks voorlopig nog niet uitgespeeld

Ook Derksen heeft er het volste vertrouwen in. 'Ik weet zeker dat het perfect gaat. Toen ik ze benaderde voor de dagelijkse show tijdens het WK, beloofden ze ons een mail te sturen met de nummers die ze spelen. Toen kreeg ik een lijstje van zo'n 800 nummers. Dus de komende weken kunnen we er wel even tegenaan', klinkt het schaterlachend.

Vrijdagavond om 20.30 uur is onze Haagse trots dus voor het eerst te zien in het nieuwe programma. Of Den Haag daarmee nog steeds 'Popstad nummer één' is? Derksen: 'Dat is een beetje overdreven. Van de oude garde zijn eigenlijk alleen The Clarks en Golden Earring overgebleven. Maar de meest krasse knarren komen in elk geval uit Den Haag en zijn allemaal nog steeds erg goed.'