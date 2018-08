Eigenaar rolstoel meldt zich bij politie Scheveningen

Deel dit artikel:











De rolstoel | Foto: Politie Scheveningen

DEN HAAG - De eigenaar van de gevonden rolstoel heeft zich gemeld bij de politie Scheveningen. Een dronken man had de rolstoel zaterdag uit baldadigheid weggenomen bij een strandtent tijdens het Vuurwerkfestival. De eigenaar is een man uit 's-Hertogenbosch. Hij had het bericht gelezen op Teletekst van Omroep West, zegt een woordvoerster van de politie.

De man heeft inmiddels contact gehad met de Haagse politie. Hij komt zijn rolstoel dinsdag ophalen laat de politie aan Omroep West weten.



