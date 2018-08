Meerdere inbrekers op heterdaad betrapt in Den Haag en Delft

REGIO - De politie heeft afgelopen weekend meerdere inbrekers op heterdaad betrapt en aangehouden. Op de Brilduikerhof in Delft, in de Duke Ellingtonstraat in Den Haag en in de Thorbeckelaan in Den Haag konden de dieven niet aan de agenten ontsnappen.

De reeks aanhoudingen begon op vrijdagavond. Rond 21.15 uur probeerde een 34-jarige man in te breken op de Brilduikerhof in Delft. Toen hij de agenten zag aankomen, maakte hij zich snel uit de voeten. Op zijn vlucht gooide hij een schroevendraaier weg. De achtervolging strandde na korte tijd en de politieagenten konden hem aanhouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Diezelfde avond was het ook raak in Den Haag. In de Duke Ellingtonstraat zag een getuige twee donker geklede mannen over een schutting klimmen en wegrennen. Na een zoektocht van de politie konden er twee mannen van 43 en 45 worden aangehouden. Ze hadden inbrekerswerktuig bij zich. Bij het huis waar de getuige hen gezien had bleek dat er flink op het raamkozijn was ingehakt, in een poging dat open te krijgen.



Bijna ontsnapt

Twee dagen later rond 03.00 uur brak er een 36-jarige Hagenaar in bij een bedrijfspand aan de Thorbeckelaan. Een getuige zag de dief weglopen met een lading spullen bij het gebouw. Een stukje verderop, op de Dedemsvaartweg, kon de man in zijn auto worden aangehouden.