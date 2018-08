Kringloop is illegale dumping zat

LEIDERDORP - 'Stop met het illegaal dumpen van spullen.' Die oproep doet de Kringloopwinkel Leiderdorp, schrijft mediapartner Unity FM. Maandagmorgen was het weer zo ver. Toen medewerkers bij de winkel kwamen, zagen ze flink wat troep voor de deur staan.

'Een kringloopwinkel is geen dumpplaats lieve mensen. We nemen graag uw verkoopbare spullen aan, op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 18.00 uur. Gewoon netjes na melding bij de balie. Dat is toch niet zo moeilijk?' aldus de kringloopwinkel op Facebook.

De kringloop heeft camera's opgehangen en dreigt de beelden naar de gemeente te sturen. 'Dit levert u waarschijnlijk een stevige boete op, dat lijkt ons logisch.' De dumper van maandag heeft de hele dag de tijd zijn eigen troep op te komen halen, 'zo aardig zijn we nou ook wel weer....' eindigt het bericht op Facebook.

