Deel dit artikel:











'De tulp heeft echt geleden'; Nat najaar en hete zomer zorgen voor kwart minder bloembollen Er worden door de droogte minder bloembollen geteeld | Foto: Omroep West

NOORDWIJKERHOUT - Het is een slecht jaar voor de bloembollenkweek. Door onder andere de zinderende zon en de droogte zijn er fors minder bollen geoogst. Met name de groei van tulpenbollen zit in een flink dal. Bollenkweker Jacques de Ridder uit Noordwijkerhout merkt ook dat de weersomstandigheden nu hun tol eisen.

Op het eerste gezicht ziet De Ridder er uit als een tevreden bollenkweker. Ook de bollen zelf liggen er prima bij. 'Ze zien er mooi uit', geeft ook de kweker toe, maar niets is minder waar. De tulpenbollen hebben door de droogte een flinke klap gehad Niet alleen de droogte, ook de afgelopen seizoenen hebben bijgedragen aan de tegenvallende oogst. Een regenachtige herfst, een koude lente en een hete zomer zorgden voor ongelukkige bloembolgroeiomstandigheden. 'Dat alles blij elkaar leidt er toe dat de tulp echt geleden heeft het afgelopen groeiseizoen', aldus Prisca Kleijn van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

'Nederland Tulpenland' Door de slechte oogst kan kweker De Ridder 25 procent minder oogst verwachten. Dat kan hij flink gaan voelen in zijn portemonnee. De bloembollenkoper hoeft echter niets te vrezen. 'Telers maken vaste prijsafspraken. Dus het zal hetzelfde blijven als andere jaren', aldus Kleijn. Ondanks de slechte opbrengst van dit jaar, ziet Prisca Kleijn de toekomst wel rooskleurig tegemoet: 'Nederland is en blijft een tulpenland.'