Pip gevonden in berm naast langsrazend verkeer A12: 'Dit is hem gewoon echt, ongelooflijk'

BODEGRAVEN - Marry de Jong, het baasje van hond Pip uit Bodegraven, is opgelucht. Pip was al dagen vermist, toen hij werd gevonden langs de A12 bij Gouda. 'Ik zag een foto voorbijkomen bij Rijkswaterstaat (Twitterpagina, red.) en dacht: 'Dit moet Pip gewoon zijn!''

Pip besloot de benen te nemen toen hij zaterdagavond tijdens het uitlaten schrok van een laagvliegende luchtballon. Het geluid van de gasbrander vond Pip zo angstaanjagend dat hij hard wegrende. 'Sinds die tijd waren we hem kwijt', aldus het baasje.

Tot 02.00 uur 's nachts heeft Marry lopen zoeken. Na een korte nachtrust van vier uur stond ze zondagochtend weer de straten en struiken af te speuren. Veel mensen hebben haar geholpen in de hoop de vermiste hond te vinden.



'Dat is mijn hond!'

Pip werd gevonden in de middenberm van de A12. Zijn pootjes waren kapot en hij was uit zijn natuurlijke habitat. De zoon van Marry was op dat moment in de buurt met vrienden aan het zoeken en sprintte naar de vindplek toe. 'Dat is mijn hond!', riep hij.

Wonder boven wonder heeft Pip het verblijf bij de langsrazende auto's overleefd, maar hij is volgens zijn baasje wel 'total loss'. 'Hij is kortademig, loopt moeizaam', vertelt Marry, die maandagavond nog even met Pip naar de dierenarts gaat. Ze is van plan Pip goed te vertroetelen en goed in de gaten te houden. 'Straks is hij weer vertrokken!'