Verbazing over mysterieuze gemeenteraad Westland: 'Nog nooit meegemaakt'

WESTLAND - Geïrriteerd en verbaasd. Dat is Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland, over het feit dat de voltallige Westlandse gemeenteraad terug is geroepen van vakantie voor een extra raadsvergadering. 'Dit heb ik in al die jaren dat ik actief ben in de politiek, bijna 21 jaar, nog nooit meegemaakt.'

De vergadering, die dinsdagavond wordt gehouden, gaat over een urgente kwestie rond de huisvesting van arbeidsmigranten, maar wat het probleem precies is, is nog onduidelijk. 'Ik verbaas me erover. Het is zo vreemd dat er niet wordt meegedeeld waar het over gaat, wat er nou zo urgent is. Het zal echt iets moeten zijn, anders heeft het college echt wat uit te leggen', aldus de fractievoorzitter.

GemeenteBelang Westland is dinsdagavond volledig aanwezig bij de extra raadsvergadering, omdat dat volgens Keizer 'zo hoort'. De manier waarop de uitnodiging tot de partij is gekomen, bevalt Keizer allerminst: 'Het wordt steeds vager. Afgelopen vrijdag kreeg ik een belletje van de griffier, maar tot nu toe heb ik verder niks gehoord, het is doodstil.'



'Wij willen een openbare raadsvergadering'

Naast dat het onduidelijk is waarom de raadsleden terug moeten komen, verbaast Keizer zich ook over een uitspraak van een woordvoerder van de gemeente in de media. 'In de media wordt aangegeven door een woordvoerder namens de gemeente dat de raad in beslotenheid vergadert. Daar gaat de gemeenteraad zelf over, niet het college of een ambtenaar', moppert Keizer. 'Wij willen een openbare raadsvergadering want we willen weleens horen wat voor procedure er nou zo fout is gegaan. Het college heeft echt iets uit te leggen.'

Waar de raadsvergadering precies over gaat, blijft dus gissen, maar volgens Keizer moet het wel iets groots zijn. 'De voltallige gemeenteraad moet terugkomen van reces en ik verwacht ook het voltallige college van burgemeester en wethouders bij die vergadering. Dan moet het wel echt gigantisch zijn. Het college is veel op pad, overal koffie aan het drinken en kroegentochten aan het houden. Dan denk ik, had op het gemeentehuis eerst je werk afgemaakt en gezorgd dat dit niet nodig had geweest. We gaan het horen morgen.'