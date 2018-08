Waterpoloërs AZC Alphen gaan alsnog de Champions League in

AZC-coach Ron van der Wild wordt in het water gegooid na de bekerwinst. (Foto: Orange Pictures)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De waterpoloërs van AZC Alphen spelen volgend seizoen toch in de Champions League. Eind maart zag de ploeg nog van deelname af. In het weekend van 14 tot 16 september staat nu de eerste van de mogelijke drie kwalificatierondes voor het hoofdtoernooi op het programma.

De ploeg uit Alphen aan de Rijn had in eerste instantie een wildcard voor het hoofdtoernooi, maar zag door de hoge kosten die aan het Europese avontuur zijn verbonden hier eind maart vanaf. Nu, vijf maanden later besluit de regerend landskampioen alsnog te willen deelnemen. Waar de wildcard een deelname voor het hoofdtoernooi betekende, moet de ploeg nu eerst voorrondes spelen.

In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi neemt AZC het op tegen Jadran (Montenegro), Strasbourg (Frankrijk), Terrassa (Spanje) en Valletta (Malta). In een poule van vijf, die wordt afgewerkt in Strasbourg, gaat de top 4 door naar de volgende

Tweeluik om hoofdtoernooi te bereiken

Mocht AZC Alphen die voorronde doorstaan dan wacht er twee weken later een tweede kwalificatietoernooi. Als ook die horde wordt genomen, moet de ploeg een tweeluik spelen om uiteindelijk het hoofdtoernooi te bereiken. AZC ziet deze Europese deelname vooral als een goede voorbereiding op de competitie.