Deel dit artikel:











Kap van 121 bomen langs Scheveningseweg begonnen Bomenkap Scheveningseweg | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Langs de Scheveningseweg in Den Haag is maandag begonnen met de kap van 121 bomen. Dat is nodig omdat het tramspoor van lijn 1 vernieuwd moet worden. Om daar ruimte voor te maken moeten de bomen worden omgezaagd.

De Haagse Bomenstichting wilde in een kort geding de kap van 130 bomen voorkomen. De rechter vond dat er terecht een kapvergunning werd verleend voor 121 bomen. Negen bijzondere bomen moeten voorlopig wel blijven staan. De bomen moeten wijken voor de vervanging van de tramrails op de Scheveningseweg. Het spoor is verzakt en moet aangepakt worden. Er wordt al lange tijd gesteggeld over de wijze waarop de sporen moeten worden vernieuwd met behoud van zoveel mogelijk bomen. LEES OOK: Politie stop lintenactie bij bomen op Scheveningseweg