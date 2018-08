Deel dit artikel:











West Wekker: Mysterieuze raadsvergadering Westland en WK Mario Kart

DEN HAAG - Goedemorgen! Vanavond vindt de mysterieuze gemeenteraad plaats in het Westland waar de leden van de gemeenteraad hun vakantie voor moesten onderbreken, maar waarvan niet precies duidelijk is waar het over gaat. En verder een heel bijzonder wereldkampioenschap: het WK Super Mario Kart.

Vanavond vindt de mysterieuze gemeenteraad plaats in het Westland. De leden van de Westlandse gemeenteraad werden ondanks de vakantie opgeroepen voor deze extra raadsvergadering. De vergadering gaat over een 'urgente kwestie rond de huisvesting van arbeidsmigranten'. Maar wat het probleem precies behelst, is onduidelijk. Het zorgt voor verbaasde en geïrriteerde reacties bij enkele raadsleden.

In Alphen aan den Rijn vindt vandaag een wel heel bijzonder wereldkampioenschap plaats, namelijk het WK Super Mario Kart. In dit racespel nemen deelnemers het tegen elkaar op met bekende figuren van gamegigant Nintendo zoals Mario, Luigi en Yoshi. Het wereldkampioenschap wordt georganiseerd door FFSMK, een Franse vereniging met fans van het spel.

Ondanks de zomervakantie zitter er toch kinderen in de schoolbanken, namelijk op de zomeracademie. Het overgrote deel van de kinderen hier heeft een onderwijsachterstand en komt tijdens de zomeracademie rekenen, taal en spelling bijspijkeren. Wij brengen vandaag een bezoek aan de zomeracademie.

Het weer: Perioden met zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het maximaal 22 graden.

Morgen vindt de nationale Indië-herdenking plaats bij het Indisch Monument in Den Haag. Vandaag leggen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Kno en Khadija Arib, een krans neer bij de Indische plaquette in de hal bij de ingang van het Binnenhof.

Het aantal studenten met psychische problemen groeit. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs studentenhuisartsen aan Nederlandse universiteiten. Artsen zeggen dat zij steeds vaker studenten op hun spreekuur krijgen die kampen met vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen en angstaanvallen.

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2018 uitgekomen op een nieuw record. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd het vorige recordaantal van eind 2007 met 2000 stuks overtroffen.

Na Frankrijk, België, Zweden en Duitsland is het deze week tijd voor Spanje op 89.3 Radio West. De hele week staat dus in het teken van zomerse Spaanse hits, paella en Picasso.

Vanavond op TV West: Niet lullen, maar klussen Ben jij het ook zat bakken met geld – letterlijk – het raam uit te gooien? En voor de mussen te stoken? In de serie Niet lullen maar klussen volgen we mensen die hun geld liever besteden aan duurzame maatregelen in hun huis. Beter voor het milieu èn voor hun portemonnee.