Burgemeester Krikke adviseert raadslid aangifte te doen na dreigtweet

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft CDA-raadslid Daniëlle Koster duidelijk gemaakt dat zij aangifte kan doen na een tweet van collega-politicus Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. Laatstgenoemde schreef vrijdag dat Koster 'een vijand van de Islam' is 'en een gevaar voor de samenleving'.

Die opmerking wordt, gezien de reacties op het sociale medium, ervaren als een 'fatwa', of een oproep aan andere moslims om actie te ondernemen. 'Ik hoop dat Daniëlle Koster zich realiseert dat een dergelijke tweet binnen de islamitische gemeenschap gelijk staat aan een oproep haar te 'elimineren'. Een pure doodsbedreiging dus door Arnoud', schrijft iemand. Afgezien daarvan roept het bericht van Van Doorn ook veel negatieve reacties op.



Volgens een woordvoerder van de burgemeester heeft Krikke afgelopen dagen verschillende malen contact gehad met het CDA-raadslid. 'Zij heeft Koster aangegeven aangifte te doen, zodat OM en politie verder onderzoek kunnen doen.'



Onafhankelijk onderzoek

De tweet van Van Doorn was waarschijnlijk een reactie op de uitspraken van Koster vrijdag in diverse media over het overlijden van PVV-raadslid Willie Dille. Koster pleitte toen voor een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van gemeente, politie en Openbaar Ministerie in de periode voor de dood van Dille. Op die manier zou duidelijk moeten worden of die instanties goed hebben gehandeld. Koster verklaarde toen ook dat zij Dille niet heel goed kende. 'Maar ik had niet de indruk dat zij psychisch iets zwaars onder de leden had. En ik heb ook geen reden om aan te nemen dat haar verhaal niet waar is. Zoiets verzin je niet', zei zij.

Of Koster inderdaad aangifte gaat doen, is niet bekend. Zij is niet bereikbaar voor commentaar.



Fawaz Jneid

De tweet van Van Doorn roept herinneringen op aan uitspraken van imam Fawaz Jneid. Deze geestelijk leider noemde eerder dit jaar burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam een afvallige moslim en een vijand van de islam.

Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA, justitie) noemde die uitspraken eind maart in een Kamerdebat over de kwestie 'walgelijk'. Maar de bewindsman constateerde ook dat ze níet strafbaar waren. Volgens de minister ging de imam met zijn uitspraken 'langs de grens van de wet', maar er bewust niet overheen. Daarom zou Jneid niet kunnen worden vervolgd. Hij bleef 'net binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting'.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof noemde de uitspraken van Jneid destijds 'gevaarlijk'.