Verpleegkundige besmet met schurft: ziekenhuis neemt maatregelen

DEN HAAG - Een verpleegkundige die werkt op de afdeling Neonatologie van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag heeft schurft opgelopen. Het HagaZiekenhuis, waar het Juliana Kinderziekenhuis onder valt, neemt daarom maatregelen. Neonatologie is de zorg voor pasgeborenen.

Ouders van baby's waarmee de verpleegkundige in aanraking is geweest, hebben een brief gekregen. Daarnaast is in samenwerking met de GGD het zogenoemde 'Infectiepreventie protocol' in werking gegaan.

Het ziekenhuis laat weten dat de verpleegkundige de besmetting buiten het ziekenhuis heeft opgelopen. 'Bij de verpleegkundige is niet helemaal duidelijk hoe het is gebeurd, maar ze heeft het wel direct gemeld en is ook direct behandeld. Het komt weinig voor dat een ziekenhuis te maken heeft met schurft. Maar het komt voor in de maatschappij, dus een enkele keer ook in het ziekenhuis.'



Jeuk en rode blaasjes

Schurft wordt veroorzaakt door de schurftmijt en kan zorgen voor jeuk en rode blaasjes of bultjes op de huid. Het is alleen overdraagbaar van de ene op de andere persoon via huidcontact. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is er geen reden om aan te nemen dat patiëntjes besmet zijn.

