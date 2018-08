Gigantische schaats vaart door De Lier vanwege jubileum Hard Gaat-ie

DE LIER - Het mag dan hartje zomer zijn, in De Lier wordt hard gewerkt aan een gigantische schaats. IJsclub Hard Gaat-ie bestaat dit jaar namelijk 125 jaar en dat willen ze iedereen laten weten door vrijdag mee te varen tijdens de Gondelvaart in De Lier.

De welbekende Friese doorloper wordt in een schuur in Naaldwijk tot in de details nagemaakt, maar dan vijf meter groot. 'Deze schaats komt in de boot te staan met allerlei versieringen en tierelantijnen er omheen', vertelt secretaris Emiel Bruckner van Hard Gaat-ie. 'Zo willen we er ruchtbaarheid aan geven dat we zoveel jaar bestaan.' Het wordt een prachtig geheel, volgens Bruckner. 'Onder de bruggen kan de schaats omlaag, dankzij een mechanisme.'

Wie het resultaat wil zien, moet vrijdagavond in het centrum van De Lier zijn. Dan gaat de Gondelvaart om 18.30 uur van start. Rond 19.15 uur arriveert het eerste vaartuig bij de Bleijenburgbrug. Om 20.45 uur keert de stoet op de Breede Lee voor de weg terug.