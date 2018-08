Deelnemers StrandKamping beginnen dag met bootcamp: 'Je had genoeg tijd om uit te slapen'

DEN HAAG - Op het strand bij Kijkduin zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen kampeerders neergestreken. In het kader van de 200ste verjaardag van badplaats Scheveningen reist StrandKamping Den Haag deze zomer langs de Haagse kust. Bij beachclub Titus begonnen de kampeerders deze dinsdag goed, daar stond namelijk een bootcamp op het programma.

''s Ochtend een bootcamp is heel lekker', vertelt Daniëlle die de bootcamp organiseert. 'Op het strand, dan kun je lekker fris aan je dag beginnen.' Ja, óók tijdens je vakantie, benadrukt ze. 'Tijdens twee weken op het strand heb je genoeg tijd om uit te slapen en na de bootcamp kun je natuurlijk ook nog een dutje doen.'

De deelnemers begonnen met een warming-up op het strand. 'Bij de trappen naar de duinen doen we een work-out', vertelt Daniëlle. 'We springen en rennen op de trappen, we squatten - hierbij ga je door de benen, met de billen naar achteren - en we doen een paar push-ups. Daarna doen we buikspieroefeningen als afsluiting.'



'Lekker even bewegen'

De animo voor de bootcamp was dinsdagochtend niet heel groot, maar vier dapperen waagden zich er toch aan. 'Het is heerlijk', vertelt een deelneemster. 'Lekker even bewegen na een nacht in een tentje.'

Ze heeft een heerlijke nacht achter de rug op het winderige strand bij Kijkduin. 'De zee maakte 's nachts een hoop lawaai, maar dat is wel mooi om te horen. De tent wapperde, maar het is heerlijk wakker worden met het zicht op de zee.'



'Wilde ik niet aan me voorbij laten gaan'

Naast haar is een andere vrouw bezig met squatten. 'Dit is een hele bijzondere ervaring', vindt ze. 'Een once in a lifetime opportunity die ik niet aan me voorbij wilde laten gaan.'