Dode vrouw Leiden is 44-jarige uit Epe De Stevenshofdreef in Leiden | Foto: MediaTV

LEIDEN - De vrouw die op 30 juli werd gevonden in een sloot langs de Stevenshofdreef in Leiden, is een 44-jarige vrouw uit Epe. Zij was al enige tijd vermist. De identiteit van de vrouw is vastgesteld na DNA-onderzoek.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

In verband met het overlijden van de vrouw werden twee verdachten aangehouden, twee mannen uit Leiden van 44 en 50. De 44-jarige Leidenaar is de vriend van de vrouw. Hij wordt verdacht van doodslag en het wegmaken van het lichaam. De man heeft inmiddels bekend. Woensdag wordt beslist of hij langer vast moet blijven zitten.De andere verdachte, een 50-jarige man uit Leiden, is maandag door het Openbaar Ministerie vrij gelaten.

Wegmaken lichaam De man wees de politie maandag 30 juli op het lichaam, dat in het water langs de Stevenshofdreef was verborgen. De man wordt nog altijd verdacht van hulp bij het wegmaken van het stoffelijk overschot.

