Ex-ADO-speler Chery scoort binnen kwartier bij debuut voor Kayserispor Tjaronn Chery neemt een penalty namens Queens Park Rangers (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Dertien minuten had Oud-ADO Den Haag-speler Tjaronn Chery nodig voor zijn eerste doelpunt in de Turkse Süper Lig. De middenvelder scoorde namens Kayserispor de 1-0 tegen Antalyaspor. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-0 voor de ploeg van de Hagenees. Hij werd zelf na 68 minuten gewisseld. Voor hem kwam oud-Feyenoorder Bilal Basacikoglu in het veld.

De Hagenees wordt door het Chinese Guizhou Hengfeng Zhicheng FC verhuurd aan Kayserispor. Chery speelde tussen 2011 en 2013 66 wedstrijden voor ADO waarin hij tien keer scoorde. Daarna maakte hij de overstap naar FC Groningen om vervolgens via het Engelse Queens Park Rangers in China te belanden. LEES OOK: ADO Den Haag wil Kishna helpen om volledig fit te worden