Haagse zaalvoetbalster Priscilla de Vos met Oranje naar voorronde EK

DEN HAAG - Priscilla de Vos mag zich met het Nederlands vrouwenteam opmaken voor de voorronde van het EK zaalvoetbal. De 31-jarige speelster van ZVV Den Haag, in 2012 namens Telstar nog topscorer van de eredivisie voor vrouwen op het veld, is één van de dertien zaalvoetbalsters die door bondscoach Marius Privee zijn geselecteerd. Haar teamgenote Romy Scherpenzeel staat op de reservelijst.

De voorronde wordt van maandag 20 tot en met zaterdag 25 augustus gehouden. Daarvoor moet Oranje naar Noord-Ierland afreizen, om het in de poulefase op te nemen tegen Zweden (21 augustus), België (22 augustus) en het gastland (25 augustus). Alleen de groepswinnaars gaan door in het kwalificatietraject.

Uiteindelijk worden zestien landen, waaronder de drie winnaars van de voorronde, in vier groepen ingedeeld. Inzet van die mini-toernooien is plaatsing voor het EK van volgende maand in Kroatië.

