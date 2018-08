Oud-speler van ADO Den Haag Stanley Elbers naar PEC Zwolle

Stanley Elbers in duel met Ajax-speler Nico Tagliafico (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Oud-vleugelaanvaller van ADO Den Haag Stanley Elbers speelt komend seizoen voor PEC Zwolle. De Leidenaar komt transfervrij over van het Rotterdamse Excelsior en tekent een contract voor twee jaar bij de club uit Overijssel.

Technisch directeur van PEC Zwolle Gerard Nijkamp is lovend over zijn nieuwe speler. 'Met zijn snelheid en constante dreiging op de helft van de tegenstander, kan Stanley het elke verdediger lastig maken',zegt hij over de 26-jarige aanvaller.

Elbers komt in ieder geval een oude bekende tegen in Zwolle. Met Hagenaar Mike van Duinen speelde hij al eerder in zijn carrière bij ADO en Excelsior. Van Duinen staat momenteel bovenaan de topscorerslijst van de eredivisie met twee doelpunten.

LEES OOK: Haagse zaalvoetbalster Priscilla de Vos met Oranje naar voorronde EK