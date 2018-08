Omstanders overmeesteren verdachte vechtersbaas die zich tegen agenten verzet

SCHOONHOVEN - Bij een aanhouding voor openlijke geweldpleging in Schoonhoven zijn politieagenten te hulp geschoten door omstanders. Zij hielpen afgelopen zaterdagmiddag een 30-jarige verdachte te overmeesteren die betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij tussen twee mannen op de Adam van Vianenstraat. Dat brengt de politie dinsdag naar buiten.

De 30-jarige Schoonhovenaar vluchtte na het gevecht. Een 28-jarige man, die gewond op de grond lag nadat hij was geslagen en geschopt, werd aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Vlak daarna kwam de gevluchte verdachte terug. Hij beledigde agenten en fietste weer weg.

Verderop werd hij na een achtervolging aangehouden op de Koestraat. De man verzette zich daarbij, negeerde aanwijzingen van de agenten en uitte zelfs bedreigingen. Hij pakte bovendien de wapenstok van een agent af en gooide die weg. Met dank aan twee omstanders kon de Schoonhovenaar uiteindelijk toch in de boeien worden geslagen.



Diep in het glaasje gekeken

Uit een blaastest bleek dat hij behoorlijk diep in het glaasje had gekeken: hij blies 845 microgram alcohol per liter. Tegen de man is aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Ook tegen de 28-jarige verdachte is aangifte gedaan.

