Grote duikactie bij hefbrug in Boskoop stremt scheepvaart Duikactie bij de hefbrug in Boskoop (Foto: MediaTV)

BOSKOOP - Door een groot politie-onderzoek bij de hefbrug in Boskoop is het scheepvaartverkeer dinsdag tijdelijk gestremd geweest. De zoekactie had te maken met een lopend onderzoek, dat is alles wat een politiewoordvoerster erover kan zeggen.