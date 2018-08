Deel dit artikel:











'De lucht was niet te harden', politie grijpt in bij huis Zeeheldenkwartier Den Haag In het huis was het een bende (Foto: Twitter WA Zeeheldenkwartier)

DEN HAAG - De stank in een huis in het Zeeheldenkwartier in Den Haag was dinsdagochtend zo erg, dat de politie besloot daar een kijkje te nemen. Het huis bleek een enorme bende. Daarop greep de politie in.

Volgens de agent 'overzag de bewoner het allemaal niet meer'. Daarop schakelde hij hulpverlening in. 'De rottingsgeur van bedorven etenswaren was, mede vanwege de hoge temperatuur van de laatste tijd, niet meer te harden.' Overal lagen etensresten, kleren, verpakkingen en papieren. Op een foto die een agent maakte, bleek dat er in het huis geen doorkomen aan was.