Deel dit artikel:











Beschonken feestganger verdwaald, maar door politie geholpen Politiebureau in Alphen aan den Rijn. (Foto: Google Maps)

REGIO - Dat je door drank letterlijk de weg kwijt kan raken heeft een 23-jarige Oegstgeester aan den lijve ondervonden. Tijdens een feestje in Leiden had hij in de nacht van maandag op dinsdag iets te diep in het glaasje gekeken, waarna hij op zijn fietstocht terug naar huis verdwaalde in Alphen aan den Rijn.

In paniek belde hij zijn ouders, die op hun beurt de politie inschakelden. Agenten brachten hem naar het bureau, waar hij kon worden opgehaald. 'Hij heeft gewoon thuis geslapen', laat de politie desgevraagd weten.



LEES OOK: Vader laat wildplassende dronken zoon (14) zelf deur schoonmaken: 'Dit werkt beter dan bekeuring'