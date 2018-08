Waar blijft je geamputeerde arm of verwijderde blindedarm?

Yvonne Matena uit Den Haag stelde ons deze vraag via de rubriek Rake Vragen. Yvonne woont zelf tegenover een ziekenhuis en is gek op ziekenhuisseries waar operaties worden uitgevoerd. Het viel haar op dat er nooit over het verwijderde lichaamsweefsel wordt gesproken. Yvonne: 'Ik ben benieuwd naar wat ermee gebeurt. Het ziekenhuis kan er niet mee blijven zitten, dus het moet ergens heen.' Voor het antwoord gingen we langs bij Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Het ziekenhuis heeft voor ons een blindedarm in een potje klaargezet om uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Deze blindedarm moet verder worden onderzocht. Voor ons als leken is het moeilijk te zien wat eraan mankeert. Wij weten niet hoe de blindedarm eruit moet zien, of het een ander kleurtje heeft dan normaal of dat het groter of kleiner had moeten zijn. Klinisch patholoog Wietske Den Hartog van Alrijne ziekenhuis vertelt ons waar ze op let.



Onderzoek

Op het blote oog kan Den Hartog al zien dat er iets niet in orde is. Volgens haar is de blindedarm gezwollen en heeft het geen gezonde kleur. Om erachter te komen wat er precies aan de hand is, doet ze verder onderzoek. Den Hartog: 'We bekijken welke onderdelen van het weefsel nader onderzocht moeten worden. Deze stukjes snijden we eruit om het onder de microscoop te bekijken.' Dit onderzoek wordt gedaan om te bepalen hoe de patiënt verder behandeld kan worden.

Wil je weten hoe het onderzoek gedaan wordt? Bekijk dan deze video:



Als het onderzoek is afgerond worden plakjes ziek weefsel die onder de microscoop zijn onderzocht, bewaard in grote archiefkasten. Dit wordt gedaan zodat als de patiënt over 10, 15 of 20 jaar opnieuw ziek wordt, het weefsel met elkaar vergeleken kan worden om te kijken of het om dezelfde ziekte gaat. Soms wordt aan de patient gevraagd of het weefsel gebruikt mag worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Er is nog een andere optie wat er met het weefsel gedaan kan worden. Heel soms krijgt de patholoog de vraag of de patiënt zijn/haar weefsel mee naar huis mag nemen. Zij zegt hierover: 'Het weefsel komt uit het lichaam van de patiënt, het is van de patiënt, dus als de patiënt het graag terug wil hebben, kan dat.'



Maar wat gebeurt er met de rest van het weefsel?

Voor onze vragenstelster is het nu duidelijk wat er met het weefsel in het ziekenhuis gedaan wordt, maar ze wil ook nog graag weten wat er gebeurt met het weefsel dat niet in het ziekenhuis blijft. Om het antwoord daarop te kunnen geven, gaan we naar het afvalverwerkingsbedrijf Zavin.

Zavin is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vernietigen van geïnfecteerd ziekenhuisafval. Hier wordt ook het menselijk weefsel uit alle ziekenhuizen in Nederland naartoe gebracht. Het ziekenhuisafval wordt in afgesloten vaten bij Zavin aangeleverd waarna het wordt verbrand in een speciale oven. Toch blijkt niet alles te verbranden.

Bekijk hier hele verwerkingsproces:



Vragenstelster Yvonne Matena is een stuk wijzer geworden. Overigens, mocht er tijdens een operatie lichaamsweefsel uit haar lichaam worden gehaald, dan gaat het niet de verbrandingsoven van Zavin in. 'Ik zou het mee naar huis nemen en in een kast zetten. Het blijft ten slotte iets uit mijn lichaam. Dan kan ik er af en toe nog naar kijken' zegt ze lachend.

Heb jij nou ook zo'n brandende vraag of ben je gewoon nieuwsgierig naar opvallende dingen in jouw omgeving? Stel je vraag dan bij Rake Vragen!