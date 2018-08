Deel dit artikel:











Dode eenden in Delftse Hout overleden aan botulisme Botulisme in Delftse Hout. (Foto: Omroep West)

DELFT - De dode eenden die vorige week werden gevonden in het water van de Delftse Hout zijn inderdaad overleden aan botulisme. Dat blijkt uit onderzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland. In het recreatiegebied in Delft werden vorige week dinsdag dode vissen en eenden in het water gevonden.

Sinds vorige week maandag geldt er een negatief zwemadvies voor de Grote Plas en de waterspeeltuin Korftlaan. Botulisme is niet alleen schadelijk voor dieren, maar kan ook bij mensen klachten veroorzaken, afhankelijk van welke variant het is. Uit het onderzoek van het hoogheemraadschap blijkt dat de dode eenden botulisme type C hebben. Deze variant is wel dodelijk voor vogels en sommige zoogdieren, maar is over het algemeen niet schadelijk voor de mens, aldus het hoogheemraadschap.