Kinderen naar zomerschool: 'Het is leuk!'

GOUDA - Het is een drukte van jewelste op het schoolplein van de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman. Zestig kinderen in witte T-shirts hebben even pauze. Maar al snel vertrekken ze weer naar binnen. Ze hebben les. De Goudse Zomeracademie is weer begonnen.

Het initiatief van de Brede School in Gouda is bedoeld om kinderen die wat hulp nodig hebben met lezen, rekenen of schrijven in de vakantie lekker bij te spijkeren. De les van juf Birgit gaat over taal. Kinderen moeten het onderwerp uit zinnen halen. 'Zes weken vakantie kan net te lang zijn', zegt ze. 'Hier geven we kinderen die dat zelf willen een steuntje in de rug'.

De kinderen krijgen de stof van vorig schooljaar, en al iets van het jaar dat gaat komen. 'Dat geeft zelfvertrouwen', zegt Birgit.



Leuke dingen

De kinderen moeten zelf naar school willen. Anders heeft het geen zin. 'Het is leuk!', zegt Saïda. Ze wil vooral bijleren met rekenen, spelling en begrijpend lezen. In eerste instantie dacht ze dat ze enkel in de schoolbanken zou zitten, maar nu blijkt dat er eigenlijk maar een halve dag school is, en dat er daarna 'leuke dingen' gedaan kunnen worden. Saïda gaat vanmiddag paardrijden en volgende week suppen.

Alliah zit naast haar en oefent breuken. 'Het is ook leuk dat je nieuwe kinderen leert kennen'. Dat klopt want de kinderen die meedoen kennen elkaar vaak niet. 'Zo ontstaan er in twee weken weer helemaal nieuwe groepen, en weten de kinderen na twee weken dat ze ook nieuwe vriendschappen kunnen sluiten. Ook dat geeft zelfvertrouwen', zegt Juf Birgit.



Sponsor

En dan is de pauze voorbij en gaat iedereen terug naar de klas. Twee weken zomeracademie kost de ouders 20 euro. Het project wordt gesponsord uit een potje waarmee onderwijsachterstanden worden weggewerkt.

LEES OOK: COLUMN: Ook zo’n last van een zomerdip?