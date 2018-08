Deel dit artikel:











ADO-spits Zhang belangrijk voor China tijdens eerste duel Asian Cup onder-23 Yuning Zhang van ADO Den Haag (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag-spits Yuning Zhang was met een doelpunt en twee assists belangrijk bij de 6-0 overwinning van het Chinees elftal onder de 23 tegen Oost-Timor. Zhang maakte de 1-0 uit een corner en gaf de voorzet bij de 3-0 en 5-0. Het was het eerste duel voor China tijdens de Asian Cup in Indonesië.

China moet nog twee pouleduels spelen. Donderdag tegen Syrië en zondag tegen de Verenigde Arabische Emiraten. Het toernooi kan voor Zhang tot uiterlijk 2 september duren. Mocht hij de finale halen dan mist hij de duels met Heracles Almelo, Fortuna Sittard en Excelsior. Bekijk hier het doelpunt van Zhang:

