'Die wijn drinken wij echt nooit, meneer de rechter'

DEN HAAG - 'Het is niet waar! Die doos oud papier naast de afvalcontainer kan niet van ons zijn, want die wijndozen zijn niet van ons. Die Nieuw-Zeelandse wijnen drinken wij nooit, meneer de rechter', zei Hagenaar Fred Vorstman dinsdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

Die behandelde een zestal rechtszaken van Hagenaars die vinden dat de gemeente hen ten onrechte een boete van 126 euro heeft opgelegd, omdat zij oud papier naast overvolle afvalcontainers hadden neergezet. De gemeente legde zogenoemde bestuursdwangaanslagen, een boete mag je het niet noemen, op nadat zij in verkeerd aangeboden dozen en zakken met oud papier enveloppen met namen en adressen van de vermeende overtreders vond.

Volgens de bezwaarmakers hebben anderen hun envelop of adreswikkel uit de propvolle papiercontainer gevist en in een doos naast de container gestopt. Of dat met opzet of per ongeluk is gebeurd, lieten de Hagenaars in het midden. Want: niet te bewijzen.



VPRO-gids

Fred Vorstman weet zeker dat iemand anders een envelop uit een container aan de Prins Mauritslaan heeft gevist, omdat hij die met ander oud papier in de container heeft gestopt. 'Maar hij was toen al bijna vol. En je kunt er dan makkelijk bij om er iets uit te vissen. Blijkbaar heeft iemand hem eruit gehaald en in de doos ernaast gestopt.' Volgens Vorstman en zijn partner Ingrid Koes herkennen zij alleen de envelop op foto's van de illegaal geplaatste doos en niet al het andere oud papier, waaronder wijndozen van wijn die zij dus nooit drinken.

Ook Volkskrant-journalist Jean-Pierre Geelen en diens partner Carolien van der Ven kregen een boete aan de broek. De gemeentelijke handhavingsambtenaar vond een oude VPRO-gids met Geelens naam naast de container. Volgens Van der Ven weet ze zeker dat ze het stapeltje oud papier met moeite in de container kreeg. Daarna zat hij vol en belde ze de gemeente om te melden dat de papiercontainer geleegd moest worden.



Rood licht

'Ik ga toch niet bellen als ik net mijn oud papier naast de container zet. Dat is hetzelfde als de politie bellen en zeggen dat ik daar en daar door rood licht ga rijden', zei Van der Ven. Volgens Geelen moet iemand zijn adreswikkel in een doos naast de container gestopt hebben. De gemeentewoordvoerder van Den Haag zei dat hij zo vaak van dat soort verhalen hoort, maar dat mensen bij een volle container naar een andere moeten of hun oud papier mee terug naar huis moeten nemen.

Rechter en staatsraad H. Lubberdink toonde wel enig begrip voor de Hagenaars, maar moest erkennen dat van beide kanten de bewijzen dun en flinterdun zijn. 'Ik kan toch ook moeilijk bewijzen dat ik niets gedaan heb', zei Vorstman. Zelfs de gemeentewoordvoerder erkende dat hij niet keihard kan bewijzen dat de Hagenaars zelf de dozen naast de container hebben gezet.



Vaker legen

En dan is het alleen nog de vraag bij wie het risico ligt, aldus de staatsraad. Die raadde de Hagenaars aan om er bij de gemeentepolitiek op aan te dringen de vaak overvolle papiercontainers vaker te legen. 'Dat is een heel groot probleem', zei van der Ven. 'Elke maandag zijn de papiercontainers overvol en kan er niets bij.'

De uitspraken van de Raad van State volgen over enkele weken.

