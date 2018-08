Deel dit artikel:











Van Doorn: 'Burgemeester neemt bedreigingen serieus' PvdE-raadslid Arnoud van Doorn. (Foto: Archief)

DEN HAAG - Raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid in Den Haag zegt 'ernstig te worden bedreigd'. Aanleiding is de beschuldiging aan het adres van Van Doorn door Willie Dille. Twee dagen voor haar zelfgekozen dood zei Dille in een filmpje op Facebook dat ze is 'ontvoerd en verkracht door een groep moslims' en dat Van Doorn achter die verkrachting zit. Over die bedreigingen heeft Van Doorn dinsdag een gesprek gehad met de Haagse burgemeester Pauline Krikke die hem adviseert aangifte te doen.

'Ze neemt de bedreigingen aan mijn adres zeer serieus,' laat Van Doorn weten vanaf zijn vakantieadres. Of hij ook daadwerkelijk aangifte gaat doen is niet bekend.



Van Doorn vindt het een kwalijke zaak dat hij van zijn collega's in de Haagse raad niks hoort: 'Ik krijg van geen enkel raadslid een steunbetuiging. Dat niemand daar afstand van neemt, van die beschuldigingen, vind ik echt schokkend,' zegt Van Doorn. Het raadslid reageert vanaf zijn vakantieadres voor het eerst op de commotie die is ontstaan na de zelfgekozen dood van PVV-raadslid Willie Dille vorige week en haar beschuldigingen aan zijn adres. 'Laat ik voorop stellen dat het heel triest is wat er is gebeurd. Maar het is een idiote beschuldiging van Dille. Het gaat er soms hard aan toe in de raad, maar geweld en intimidatie hoort daar niet bij. Ik lig zelf niet wakker van deze beschuldigingen, maar mijn familie heeft er wel last van.'



Dille wordt tijdens de eerste raadsvergadering in Den Haag september herdacht. Van Doorn laat weten wel bij de vergadering te zijn, maar niet bij de herdenking.

Dreigtweet Dille wordt tijdens de eerste raadsvergadering in Den Haag september herdacht. Van Doorn laat weten wel bij de vergadering te zijn, maar niet bij de herdenking. Maandag werd bekend dat Krikke raadslid Daniëlle Koster adviseerde om aangifte te doen tegen Van Doorn na een dreigtweet van het raadslid. Hij schreef vrijdag dat Koster 'een vijand van de islam is en een gevaar voor de samenleving.'