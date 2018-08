Oud-bisschop Van Luyn bij 150ste verjaardag Laurentiuskerk Voorschoten

VOORSCHOTEN - Oud-bisschop Van Luyn van Rotterdam zal op 2 september de katholieke geloofsgemeenschap van Voorschoten toespreken. Hij doet dat ter ere van het 150-jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk aan de Leidseweg. In de maanden augustus en september viert de Laurentiuskerk de ingebruikname op 17 augustus 1868 en dat is nu dus 150 jaar geleden.

De Laurentiuskerk heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in Voorschoten omdat ongeveer de helft van de inwoners katholiek was. Toen de kerk gebouwd werd waren er ongeveer duizend katholieken die gezamenlijk geld hebben ingezameld voor de bouw van de kerk.

Tot 1868 had de rooms-katholieke gemeenschap in Voorschoten een schuilkerk: een schuurkerk ergens achter de plek waar de kerk nu staat. Pas na de grondwetswijzeging van 1848 mochten katholieken eigen kerken bouwen die zichtbaar waren vanaf de openbare weg. Vanaf dat moment kwam er meer vrijheid om hun godsdienst in het openbaar te beleven.



Expositie Museum Voorschoten

De H. Laurentiuskerk is destijds op de groei gebouwd, en bood plaats aan 800 mensen. Het was voor het bescheiden dorp Voorschoten een heel grote kerk, die met veel financiële offers van parochianen gerealiseerd kon worden. De architect, Theo Asseler, ontwierp een neogotische kerk, met een middenschip en twee zijbeuken.

Tot 30 september is er in Museum Voorschoten een kleine expositie. Daarin wordt de geschiedenis van de H. Laurentiuskerk getoond als gebouw van de gelovige gemeenschap. Onderdeel van de expositie is een korte film over de H. Laurentiuskerk, die speciaal voor het jubileum gemaakt is.

