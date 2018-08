Deel dit artikel:











Mysterieuze raadsvergadering Westland blijft voorlopig een raadsel Gemeenteraad Westland | Foto: Omroep West

WESTLAND - De raadsleden van de gemeente Westland hebben een geheimhoudingsplicht over de extra vergadering van dinsdagavond. Volgens Omroep West-verslaggever Rob Vlastuin is het enige wat duidelijk is, dat er een klein foutje is gemaakt in een raadsbesluit, met mogelijk grote gevolgen. Dat moet nu worden rechtgezet. Het ingelaste overleg vindt achter gesloten deuren plaats.

Volgens mediapartner WOS heeft de Westlandse gemeenteraad een nog onbekend besluit genomen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Vrijdag wordt het besluit openbaar gemaakt. Alle fracties, op de PvdA na, hebben dinsdagavond met het raadsvoorstel ingestemd, waarmee een nog onbekende reparatie wordt gepleegd. Voor burgemeester Agnes van Ardenne was het een zware avond. Ze kreeg aan het begin van de vergadering van vrijwel de gehele raad er flink van langs. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk de officiële procedure voor het uitschrijven van een extra raadsvergadering niet gevolgd. En dat werd haar niet in dank afgenomen.



Leespauze ingelast De raadsleden kregen om 19.00 uur dinsdagavond de stukken te zien, zodat ze zich konden inlezen en hun standpunt konden bepalen. 'Sommigen voelen zich als stemvee behandeld', zegt verslaggever Rob Vlastuin.

Rond 19.15 uur werd een leespauze ingelast. Om 20.00 uur werd duidelijk dat de vergadering verder gaat achter gesloten deuren. Een klein foutje dat gemaakt is in een raadsbesluit heeft mogelijk grote gevolgen, en moet nu worden rechtgezet.





Verbaasde en geïrriteerde reacties Maandag werd bekend dat de voltallige Westlandse gemeenteraad terug moest komen van vakantie voor een extra raadsvergadering. Dat zorgde voor verbaasde en geïrriteerde reacties, bijvoorbeeld bij Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland. 'Dit heb ik in al die jaren dat ik actief ben in de politiek, bijna 21 jaar, nog nooit meegemaakt.'

Een ruime meerderheid van de raad is aanwezig bij de extra vergadering. Om te kunnen vergaderen moeten er minimaal 21 van de 39 raadsleden aanwezig zijn, dat is een wettelijke eis. Er zijn 33 raadsleden aanwezig.

