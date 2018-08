Deel dit artikel:











West Wekker: Nationale Indië-herdenking en frauderende belastingadviseur voor de rechter Indië-herdenking | Foto: ANP

DEN HAAG - Goedemorgen! Vandaag vindt de nationale Indië-herdenking plaats in Den Haag. En verder in deze West Wekker aandacht voor de opgepakte belastingadviseur uit Delft. Die wordt voorgeleid in de rechtbank.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bij het Indisch Monument in Den Haag worden de slachtoffers herdacht van de strijd tegen Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hagenaar Kees van der Zwan heeft er voor gezorgd dat in een Thais museum (bij Bridge on the River Kwai) een stukje Nederlandse geschiedenis te zien is.

Vandaag wordt de opgepakte belastingadviseur voorgeleid in de rechtbank. De 61-jarige man uit Delft werd maandag opgepakt op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering.

Een geamputeerde arm of een verwijderde blindedarm, wat gebeurt daarmee? Het is een vraag die wij binnenkregen via de rubriek Rake Vragen. Vandaag geven wij daar het antwoord op.



Weer: Het is de hele dag droog. Er drijft vrij veel bewolking over, waar de zon af en toe tussendoor schijnt. Er waait een matige zuidwestelijke wind en de maximumtemperatuur komt uit tussen 21 en 23 graden. Wat je verder nog moet weten

Vandaag opent het Film Museum in Leiden haar deuren. Het museum legt naar eigen zeggen de focus op datgene in de filmgeschiedenis wat door andere filmmusea genegeerd wordt. Er zijn maandelijks wisselende tentoonstellingen.

Na Frankrijk, België, Zweden en Duitsland is het deze week tijd voor Spanje op 89.3 Radio West. De hele week staat dus in het teken van zomerse Spaanse hits, paella en Picasso.

Nederlanders bewegen twee keer zoveel als de gemiddelde Europeaan en dat doen ze voor hun plezier. In geen enkel land van de Europese Unie wordt zoveel bewogen als in Nederland, meldt Trouw. Van de Nederlanders doet tachtig procent wekelijks aan fietsen, wandelen, tuinieren of zwemmen, tegenover 44 procent gemiddeld in de EU.

Vanavond op TV West: Knooppunt Holland

In tien afleveringen fietst Johan wekelijks een route door natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hij doet dit samen met een bekende of inspirerende Nederlander en onderweg bezoeken zij natuurgebieden, mooie dorpjes, picknicken in een weiland of ontdekken samen adembenemende plekken in onze provincie.

In tien afleveringen fietst Johan wekelijks een route door natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hij doet dit samen met een bekende of inspirerende Nederlander en onderweg bezoeken zij natuurgebieden, mooie dorpjes, picknicken in een weiland of ontdekken samen adembenemende plekken in onze provincie.