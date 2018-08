Boek Leidse schrijver Jeroen Windmeijer wordt verfilmd

LEIDEN - Jeroen Windmeijer heeft de filmrechten van zijn eerste boek 'De bekentenissen van Petrus' verkocht aan de Amsterdamse filmproducent Paul Ruven. Dat vertelde de schrijver dinsdag in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

De film zal wel een andere titel krijgen, namelijk 'Het Petrus-mysterie'. Paul Ruven is nu bezig met het bijeenbrengen van de financiën om de film mogelijk te maken. 'Hij is er heel positief over. Hij heeft al een scenarist in dienst genomen, die het scenario al aan het schrijven is', vertelt de Leidse schrijver. 'Het is nog niet bekend wanneer de opnames starten. Maar als ik Paul spreek, lijken alle lichten op groen te staan.'

Windmeijer schrijft spannende, historische boeken in de stijl van Dan Brown. De opgraving bij Matilo in Leiden vormt het uitgangspunt van De Bekentenissen van Petrus.



Buitenkans

Niet alleen voor Windmeijer, maar ook voor Leiden is het een buitenkans. 'Leiden heeft wel vaker gefigureerd in films, zoals bij De Ontdekking van de Hemel en Soldaat van Oranje, maar het zijn altijd fragmenten van de film die zich in Leiden afspelen. In mijn boeken speelt Leiden echt de hoofdrol.'

Windmeijer presenteerde vorige week zijn derde boek 'The Pilgrim Fathers Complot'. De Leidse schrijver hoopt dat ook dat boek verfilmd gaat worden. Dan wordt het misschien net zoals bij Dan Brown, dat je een heel serie krijgt. Het ligt wel in de lijn der verwachting.'

LEES OOK: Vanuit Leiden brachten de Pilgrim Fathers Nederlandse normen en waarden naar VS