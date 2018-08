Deel dit artikel:











Delftse wijk Voorhof getroffen door stroomstoring Foto: ANP

DELFT - De Delftse wijk Voorhof is dinsdagavond getroffen door een stroomstoring. De oorzaak was een defecte eindsluiting in een transformatorhuisje. Volgens netbeheerder Stedin zaten 2100 klanten zonder stroom.

De stroomstoring ontstond rond 22.45 uur. Volgens Stedin hadden alle klanten om 23.40 weer stroom.

Ruim een maand geleden was er door een brand in een transformatiehuisje in dezelfde wijk ook een stroomstoring.