Onderzoek naar schietincident op Noordpolderkade Den Haag De politie deed onderzoek. | Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie deed in de nacht van dinsdag op woensdag onderzoek op de Noordpolderkade in Den Haag na de melding over een schietincident.

Meerdere agenten met kogelwerende vesten kwamen ter plaatse. Volgens nieuwssite Regio15 had de politie na een klein uur nog geen sporen aangetroffen. Er was ook niemand gewond. Daarop werd het onderzoek gestaakt.