Kerstcircus haalt wereldberoemde illusionist naar Den Haag

DEN HAAG - Het Groot Kerstcircus Den Haag heeft de Franse illusionist Frederic Schulz gestrikt om naar Nederland te komen. Schulz, beter bekend als Magic Jidinis, neemt een selectie van zijn meest spectaculaire illusies mee voor de show op het Malieveld.

'We creëren de grootste illusieshow van Europa', zegt Maroeska Bakker van het circus. 'Met een goederenvliegtuig worden alle rekwisieten naar Nederland gebracht.'

Het komt maar zelden voor dat een illusionist te zien is in klassieke circussen. 'Dat komt doordat het publiek de verrichtingen van alle kanten kan bekijken: de piste is immers rond. Alleen de beste artiesten in dit genre zijn in staat om op deze manier voorstellingen te geven.'



Hoofdrol

De Franse illusionist, die eerder te zien was in Disneyland, krijgt een hoofdrol in Den Haag. 'Overal ter wereld kijkt het publiek met open mond naar de verbazingwekkende tricks van deze Fransman', zegt Bakker. 'Dat zal in Den Haag niet anders zijn.'

Het publiek ziet onder meer stunts op het rad des doods, een act op de hoge draad uit Marokko, hoelahoepartiesten, een luchtballet en crossmotoren die door een metalen kooi racen. Het Groot Kerstcircus Den Haag is te zien van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019.

