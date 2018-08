Oprichter attractiepark Duinrell plotseling overleden: 'Hij was een levenslustige man'

Hugo van Zuylen overleed aan de gevolgen van een bacteriële infectie, vertelt zijn zoon. 'We kunnen ongelofelijk dankbaar zijn voor een niet te lang ziekbed. Het is een ontzettend gemis, maar het had niet mooier kunnen zijn. Hij was een levenslustige man', zegt Philip.

Oud-pr-man van Duinrell Peter Wijnen, die jarenlang met Van Zuylen samenwerkte, bevestigt dat: 'Hij was een geweldenaar, een rasondernemer en zeer innovatief. Ik denk met plezier terug aan hoe wij mochten meewerken aan het succes van Duinrell', zegt Wijnen die erg geschrokken is van de dood van Van Zuylen van Nijevelt.

Oprichter van attractiepark Duinrell, Hugo van Zuylen van Nijevelt | Foto: Familie Van Zuylen

Begin van Duinrell

Duinrell begon in 1935 als theetuin met een schaapskooi en speeltoestellen, op het landgoed van de familie Van Zuylen van Nijevelt. Dat werd uitgebreid met de eerste kunstskibaan van Nederland. Nadat Hugo van Zuylen van Nijevelt in de jaren 60 de leiding kreeg, breidde hij eerst de camping fors uit. De kampeerders bleken behoefte te hebben aan meer vermaak op het landgoed en ontwikkelden samen met Van Zuylen een van de eerste grote attracties: het sprookjeseiland 'Wonderland', dat nog altijd bestaat. Het was het begin van Duinrell als echt pretpark, naar Amerikaans voorbeeld. Er volgden attracties als de Kikkershow, de Rodelbaan en de Kikkerbaan.

In 1984 ging het Tikibad open. 'Hij had zulke zwembaden gezien in Amerika en wilde dat ook voor zijn landgoed', zegt Wijnen. Bij de bouw van het Tikibad in 1983 raakte Peter Wijnen als woordvoerder betrokken bij Duinrell. Met de komst van het Tikibad groeide het bezoekersaantal en het attractieaanbod aanzienlijk en werd Duinrell een van de grootste Nederlandse recreatieparken.



'Het was zijn werk en zijn hobby'

Volgens Wijnen was Duinrell een typisch familiebedrijf. Van Zuylen van Nijevelt woonde aan de rand van het landgoed. 'Duinrell was zijn werk en zijn hobby. Ook in het weekend was hij bijna altijd op het park. Niets ontging hem', zegt Wijnen.

Hij reed dan ook graag op de fiets door het park. 'Er was eens een Duitse gast die zei: 'Er moet hier ergens een graaf wonen'. Van Zuylen kwam toevallig langs en zei: 'Dat ben ik'. Die vrouw vond het geweldig om een graaf te ontmoeten', vertelt Wijnen lachend.



Zoons Roderick en Philip nemen het over

Hugo van Zuylen van Nijevelt stopte in november vorig jaar als commissaris van de organisatie. Hij droeg zijn taken over aan zijn zoon Roderick van Zuylen. Zijn broer Philip heeft sindsdien de dagelijkse leiding over Duinrell.