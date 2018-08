Leiden in de fout met vergunning uitbreiding parkeerterrein crematorium Rhijnhof

LEIDEN - De gemeente Leiden heeft een flinke procedurefout gemaakt met de uitbreidingsvergunning voor het crematorium op de begraafplaats Rhijnhof. Het crematorium past niet in het bestemmingsplan voor Rhijnhof, zo oordeelt de Raad van State woensdagochtend in een definitieve uitspraak.

De gemeente moet nu een nieuwe zogenoemde afwijkingsvergunning verlenen. Omwonenden, onder meer verenigd in Stichting Rust op Rhijnhof, kunnen daartegen direct in beroep bij de Raad van State.

Ondanks de procedurefout heeft de Raad de inhoudelijke bezwaren van de tegenstanders tegen onder meer het omstreden overloop-parkeerterrein aan de smalle Rhijnhofweg vooralsnog verworpen. Toch zal het Leidse gemeentebestuur bij het verlenen van een nieuwe afwijkingsvergunning opnieuw moeten kijken naar de impact van het 68 plaatsen tellende parkeerterrein op de omgeving.



Bang voor overlast

Bewoners van de Rhijnhofweg vrezen veel verkeersoverlast als er grote uitvaarten zijn. Eerder bepaalde Leiden dat het overloopparkeerterrein alleen gebruikt mag worden door personeel en bezoekers van Rhijnhof.

Of de gemeente in de nieuwe vergunning al dan niet nog meer beperkingen voor het parkeerterrein zal opnemen zal later moeten blijken.

LEES OOK: Leidse Stichting wil geen uitbreiding van crematorium Rhijnhof