WK Super Mario Kart op oude beeldbuizen en vergeelde Super Nintendo's

ALPHEN AAN DEN RIJN - Nostalgische taferelen, maar ook opperste concentratie én onderlinge strijd bij de gamers. Dat is het beeld tijdens het wereldkampioenschap Super Mario Kart, dat dinsdagavond van start is gegaan in Alphen aan den Rijn. Deelnemers uit elf landen strijden deze week om de felbegeerde titel.

Geen gelikte flatscreens en hypermoderne spelcomputers, maar oude beeldbuizen en vergeelde Super Nintendo’s. Het lijkt alsof de tijd een kwart eeuw heeft stilgestaan in de Esports Game Arena. Want hoe groots het ook wordt aangepakt, het gaat uiteindelijk vooral om de nostalgie.

'Vaak steunen ontwikkelaars meer de nieuwste games', vertelt oprichter Thomas Runhart van de arena. 'Daar zijn grote prijzenpotten mee te winnen, sommige spelers zijn zelfs miljonair. Dit is echt een wat oudere game, dus het is vooral onderling prestigieus voor in de community.'



'Lichtelijk intimiderend'

Alex Miller (23) is één van de weinige vrouwen die deelnemen aan het WK. 'Het is lichtelijk intimiderend, maar nog steeds heel tof om in de minderheid te zijn'-, aldus de Amerikaanse. 'Dit is wat we deden in onze jeugd. Ik ben zelf niet echt goed, maar het is leuk om mee te doen.'

Sinds 2002 wordt het WK voor het eerst niet in Frankrijk gehouden, maar in Alphen. Het evenement wordt zelfs live uitgezonden op internet. Aankomende zaterdag weten we wie zich de nieuwe wereldkampioen Super Mario Kart mag noemen.