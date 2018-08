Hagenaar brengt spullen uit Tweede Wereldoorlog naar museum in Thailand. Still Omroep West

DEN HAAG - Een deel van de Nederlandse geschiedenis is nu ook te zien in een museum in Thailand over de Birmaspoorlijn. Allemaal dankzij Kees van der Zwan uit Den Haag. Hij heeft eigenhandig twee interneringskaarten en een dagboek naar het museum gebracht. 'Toen ik hoorde dat het in de vitrines lag, kreeg ik kippenvel', zegt Van der Zwan.

Van der Zwan is woensdag bij de herdenking van de capitulatie van Japan. De herdenking is bij het Indiëmonument in Den Haag. 'Belangrijker dan ooit,' vindt Van der Zwan, 'want er zijn nog steeds oorlogen.'

Als liefhebber zet Van der Zwan zich graag in voor de geschiedschrijving. 'Op vakantie in Thailand heb ik een reis gedaan langs de Birmaspoorlijn. Die is in de Tweede Wereldoorlog aangelegd door honderdduizenden krijgsgevangenen, onder wie ook veel Nederlanders. Ongeveer 3000 Nederlanders kwamen om bij de aanleg.' 'Maar tot mijn verbazing was in een museum over de spoorlijn niets Nederlands te vinden. Niets! Dat vond ik zo vreemd, dat ik er iets aan wilde doen.'



Wim Kan

Toen Van der Zwan in 2015 opnieuw naar Thailand op vakantie ging, nam hij daarom spullen mee die met de aanleg van de Birmalijn te maken hadden.

'Bij het Nationaal Archief in Den Haag heb ik kopieën opgevraagd van de interneringskaarten van een luitenant en die van de caberatier Wim Kan. Zij hebben meegewerkt aan de spoorlijn. Van hem heb ik ook een dagboek meegenomen.'

Verlossende woord





De spullen gaf hij in Thailand aan de museumdirecteur, maar of ze ook in de tentoonstelling waren opgenomen wist Van der Zwan niet. 'Het verlossende woord kreeg ik een tijdje geleden. De spullen liggen in de vitrines en worden dus tentoongesteld.'