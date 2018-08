Deel dit artikel:











Verdachte moord in Leiden nog drie maanden in voorarrest De Stevenshofdreef in Leiden | Foto: MediaTV

DEN HAAG - De verdachte van de moord op de 44-jarige Nataschja Scheeres uit Epe blijft nog drie maanden in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag beslist. De verdachte is de eveneens 44-jarig voormalige vriend van het slachtoffer. Hij komt uit Leiden.

Het lichaam van de vrouw werd op 30 juli gevonden in een sloot langs de Stevenshofdreef in Leiden. In eerste instantie werden twee mannen aangehouden, naast de vriend van het slachtoffer ook een 50-jarige Leidenaar. Die is maandag vrijgelaten. Deze man wordt nog wel verdacht van het wegmaken van het stoffelijk overschot. De 44-jarige partner van Scheeres wordt verdacht van doodslag. Zijn advocaat, Rogier Kamphuis, bestrijdt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. 'Het is wel heel kort door de bocht zoals het Openbaar Ministerie het heeft opgeschreven in zijn persbericht.' Verder wil Kamphuis niet inhoudelijk op de zaak ingaan.