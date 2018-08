Strandschoonmaak geslaagd: 2.764 vrijwilligers ruimen 11.163 kilo afval op

REGIO - De Boskalis Beach Cleanup Tour is voltooid: 2.764 vrijwilligers hebben in vijftien dagen 11.163 kilo afval van de Nederlandse stranden opgeruimd. Dat meldt Stichting De Noordzee woensdag.

Speciale aandacht was er dit jaar voor ballonresten: ruim 4.896 ballonresten werden opgeruimd. Tijdens de filteretappe van acht kilometer strand tussen Hoek van Holland en Monster ruimden de vrijwilligers bijna 15.000 sigarettenpeuken op.

Plastic

Tijdens de Beach Cleanup Tour doen deelnemers de meest bizarre vondsten. Zo vonden vrijwilligers dit jaar een harde schijf, een Chinese pot tofu, een Duitse weersonde, wc-brillen, televisies en een stuk speelgoedtreinrails.

Het grootste deel van het afval bestaat net als tijdens de voorgaande vijf edities uit plastic items, zoals doppen, stukken visnet, drank- en snoepverpakkingen en kleine stukjes plastic. Ook werden veel ballonresten gevonden. Vaak belanden ballonnen in zee, waar dieren het rubber aanzien voor voedsel en vogels verstrikt kunnen raken in de plastic sierlinten aan de ballonnen.

De 'opbrengst' was lager dan tijdens de actie van afgelopen jaar. Toen haalde Stichting De Noordzee samen met 2.748 vrijwilligers nog 14.929 kilo afval van de stranden. De organisatie denkt dat dit verschil kan worden verklaard door de windstille weken door de recente hittegolf, de stand van de wind en zeestromen, de hoeveelheid badgasten en andere schoonmaakacties.



Afvalprobleem

Floris van Hest, directeur van Stichting De Noordzee, kijkt met een dubbel gevoel naar de resultaten. 'We zijn ontzettend blij dat we hulp hebben gekregen van zoveel vrijwilligers en er samen voor kunnen zorgen dat 11.163 kilo afval niet in zee terechtkomt. Tegelijkertijd laten deze resultaten zien dat het afvalprobleem nog steeds ontzettend groot is. Het blijft noodzakelijk om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken.'

